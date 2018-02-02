Вице-спикер Рады в январе заработала больше коллег по президиуму

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко за января заработала 44,6 тыс. гривен.

Заработная плата председателя Верховной Рады Андрея Парубия за январь составила 38,7 тыс. гривен, заместителя председателя Оксаны Сыроид — 38,8 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Украинских новостей.

Зарплата Парубия за январь составила 38 735,84 гривны.

Первый вице-спикер Геращенко получила в январе 44 578,60 гривен, а заместитель Сыроид — 38 764 гривны.

В декабре 2017 года Рада увеличила должностной оклад председателя Рады до 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 такой минимум в декабре составлял 1 762 гривен, 12 — соответственно 21,1 тыс. гривен) и членов комитетов Рады, которыми являются большинство депутатов, — до 10 таких минимумов (17,6 тыс. гривен).