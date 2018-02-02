Вице-премьер Украины собрался в Польшу

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в середине февраля намерен посетить Польшу, Визит Розенко состоится на фоне обострения польско-украинских отношений из-за принятия "антибандеровского" закона.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"У нас уже определена предварительная дата — визит должен состояться в середине февраля… Безусловно, тема закона будет одной из тем, которая будет обсуждаться в наших контактах с польской стороной", — заявил Розенко в эфире "5 канала".

По его словам, Киев всегда был готов к диалогу с Варшавой.

Скандальный польский закон об Институте национальной памяти еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии".