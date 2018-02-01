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    Злочевский вернулся в Киев - СМИ

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    По информации источника, владелец газодобывающей группы Burisma Holdings Николай Злочевский приехал в Киев на днях, уже провел несколько встреч.
    Николай Злочевский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Собственник газодобывающей группы Burisma Holdings Николай Злочевский вернулся в Украину, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свой источник.

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    "Приехал в Киев на днях. Уже провел несколько встреч", — сообщил источник.

    Ранее Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру принять решение о прекращении розыска бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

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