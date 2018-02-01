Злочевский вернулся в Киев - СМИ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Собственник газодобывающей группы Burisma Holdings Николай Злочевский вернулся в Украину, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свой источник.

Читайте также: Преступная власть. Громкие обещания Луценко и тихое дело Злочевского

"Приехал в Киев на днях. Уже провел несколько встреч", — сообщил источник.

Ранее Печерский суд Киева обязал Генеральную прокуратуру принять решение о прекращении розыска бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.