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    Женщина с криками о проблемах сорвала работу горсовета Черновцов

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    (обновлено: )20331
    По данным местного издания, женщина находилась в зале заседаний, мешая работе горсовета. Охранник попытался ее вывести, однако она двинулась к президиуму и продолжала "кричать о своих проблемах".
    Женщина сорвала заседание горсовета Черновцов
    acc.cv.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Неизвестная женщина, выкрикивавшая о своих проблемах, сорвала сессию городского совета в Черновцах, пишет местное издание АСС.

    "Из-за неадекватного поведения женщины городскому голове пришлось объявить перерыв в работе совета", — говорится в сообщении.

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    По данным издания, жительница Черновцов выкрикивала во время сессии, мешая депутатам обсуждать вопросы повестки дня, а когда охранник попытался вывести ее из зала, двинулась к президиуму и продолжала "кричать о своих проблемах".

    acc.cv.ua
    Женщина сорвала заседание горсовета Черновцов

    В конце января депутаты Черкасского городского совета приняли бюджет на 2018 год после нескольких часов бурного обсуждения и благодаря вмешательству людей в камуфляже и балаклавах. 

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