Женщина с криками о проблемах сорвала работу горсовета Черновцов

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Неизвестная женщина, выкрикивавшая о своих проблемах, сорвала сессию городского совета в Черновцах, пишет местное издание АСС.

"Из-за неадекватного поведения женщины городскому голове пришлось объявить перерыв в работе совета", — говорится в сообщении.

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По данным издания, жительница Черновцов выкрикивала во время сессии, мешая депутатам обсуждать вопросы повестки дня, а когда охранник попытался вывести ее из зала, двинулась к президиуму и продолжала "кричать о своих проблемах".

acc.cv.ua Женщина сорвала заседание горсовета Черновцов

В конце января депутаты Черкасского городского совета приняли бюджет на 2018 год после нескольких часов бурного обсуждения и благодаря вмешательству людей в камуфляже и балаклавах.