Порошенко романтично поздравил супругу с днем рождения

Фото Twitter Петра Порошенко

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил свою супругу Марину с днем рождения, опубликовав пост в Twitter.

Марине Порошенко 1 февраля исполняется 56 лет.

"Всегда буду восхищаться твоей красотой и твоим большим сердцем, в котором столько любви. С днем рождения, любимая!", — написал глава государства и выложил совместное фото с женой.

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В сентябре прошлого года Порошенко уже поздравлял супругу с годовщиной свадьбы. Тогда он тоже опубликовал трогательное совместное с Мариной Порошенко и написал: "Твоя любовь — самый ценный в мире подарок".

Напомним, ранее министр культуры Евгений Нищук назначил Марину Порошенко председателем Украинского культурного фонда. Фонд будет заниматься экспертным отбором, финансированием и мониторингом выполнения культурных и художественных проектов, предоставлять гранты и стипендии.

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