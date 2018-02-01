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    Порошенко романтично поздравил супругу с днем рождения

    (обновлено: )40216
    "Всегда буду восхищаться твоей красотой и твоим большим сердцем", - такой пост в Twitter президент Украины посвятил дню рождения своей супруги. Марине Порошенко исполняется 56 лет.
    Петр и Марина Порошенко
    Фото Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил свою супругу Марину с днем рождения, опубликовав пост в Twitter.

    Марине Порошенко 1 февраля исполняется 56 лет.

    "Всегда буду восхищаться твоей красотой и твоим большим сердцем, в котором столько любви. С днем рождения, любимая!", — написал глава государства и выложил совместное фото с женой.

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    В сентябре прошлого года Порошенко уже поздравлял супругу с годовщиной свадьбы. Тогда он тоже опубликовал трогательное совместное с Мариной Порошенко  и написал: "Твоя любовь — самый ценный в мире подарок".

    Напомним, ранее министр культуры Евгений Нищук назначил Марину Порошенко председателем Украинского культурного фонда. Фонд будет заниматься экспертным отбором, финансированием и мониторингом выполнения культурных и художественных проектов, предоставлять гранты и стипендии.

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