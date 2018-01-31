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    Политика

    Насиров резко отреагировал на свое увольнение

    (обновлено: )239
    Уволенный Кабмином глава ГФС Роман Насиров отметил, что он был готов выступить на заседании Кабмина и отчитаться о результатах своей работы.
    Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров во время пресс-конференции
    УНИАН

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Уволенный Кабмином глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил, что считает решение правительства противозаконным. 

    Здание ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ЦИК имени Порошенко

    Кабинет министров в среду, 31 января, уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

    "Считаю решение Кабмина о моем увольнении не законным и не честным. Так же как и мое отстранение прошлом году. Было удивительно узнать о рассмотрении этого вопроса из СМИ. А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более — не взяли объяснений. А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что сделано мной на этом посту. В первую очередь сейчас займусь доведением своей невиновности по надуманному обвинению, а дальше — докажу незаконность и необоснованность увольнения", — написал Насиров на своей странице в Facebook.

    Ранее стало известно, что Кабмин намерен уволить Насирова. В частности, министр финансов Александр Данилюк внес соответствующее представление на рассмотрение. Отстраненный руководитель ГФС имеет британский паспорт, что является причиной для его увольнения с занимаемой должности.

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    В то же время сам Насиров собирается обжаловать решение об отстранении на время следствия, потому что уверен, что имеет все права возглавлять фискальное ведомство.

    В ночь на 7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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