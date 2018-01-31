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    Белоруссия объяснила, почему сократила сотрудничество с Украиной

    (обновлено: )44760
    Как сообщил глава Государственного военно-промышленного комитета Беларусь Олег Двигалев, Беларусь для Украины является, прежде всего, площадкой по урегулированию конфликта.
    Флаги Украины и Белоруссии
    Из открытых источников

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. 

    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by
    Украина - Донбасс - Минск. Получится ли проскочить между каплями?
    Военно-техническое сотрудничество между Белоруссией и Украиной было сокращено из-за статуса Минска как площадки по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

    Как сообщил глава Государственного военно-промышленного комитета Беларусь Олег Двигалев, Беларусь для Украины является, прежде всего, площадкой по урегулированию конфликта.

    "С Украиной у нас взаимодействие в этой области сокращено, не реализуется, поскольку мы должны понимать, что Беларусь – это, прежде всего, площадка по урегулированию конфликта. Мы (Госкомвоенпром) не создаем дополнительных проблем и вопросов", – сказал Двигалев.

    По его словам, нельзя допустить "чтобы эта ситуация (военно-техническое сотрудничество) могла как-то использоваться не в наших интересах".

    Как сообщалось ранее, очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдет в среду, 31 января, в Минске. Стороны обсудят вопросы соблюдения перемирия, обмена пленными, политический аспект урегулирования конфликта и другие вопросы.

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