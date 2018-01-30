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    Появилась реакция в ЕС на "кремлевский доклад" Вашингтона

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    США - Россия: санкции преткновения (639)

    (обновлено: )124706
    Представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным, сообщил в комментарии РИА Новости, что Евросоюз принял доклад, выпущенный Минфином США. При этом он обратил внимание, что "это не санкционный список".
    Представительство Европейского Союза в России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Европейский союз принял во внимание публикацию США "кремлевского списка" и напоминает, что ограничительные меры ЕС сам союз постоянно пересматривает, сообщил РИА Новости представитель ЕС.

    "Мы приняли во внимание доклад, выпущенный Минфином США. Я обращу ваше внимание на доклад, в котором особо оговаривается, что это не санкционный список", — сказал представитель Евросоюза, пожелавший остаться неназванным.

    Здание министерства финансов США в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Минфин США опубликовал "кремлевский доклад"

    При этом он напомнил, что "все санкционные режимы ЕС постоянно пересматриваются".

    "Любое решение о продлении, изменении или снятии санкций принимает Совет, необходимо единогласие 28 стран-членов", — отметил собеседник агентства.

    Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

    В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Вашингтон "за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии".

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