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    Политика

    Посол Британии призвала Украину обновить состав ЦИК

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    Нужно как можно быстрее обновить состав Центральной избирательной комиссии Украины и обеспечить соответствующий политический баланс, заявила посол Великобритании Джудит Гоф.
    Флаг Украины на здании ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Посол Великобритании Джудит Гоф призвала Киев как можно скорее обновить состав Центральной избирательной комиссии Украины, так как "это важно для доверия к избирательным процессам в стране".

    "Нужно как можно быстрее обновить состав Центральной избирательной комиссии Украины и обеспечить соответствующий политический баланс. Это важно для доверия к избирательным процессам в Украине", — написала посол во вторник в Twitter.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК, и предположила, что это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах. Позже депутат Верховной Рады от оппозиционной партии "Батькивщина" Алексей Рябчин заявил, что президент "при важных свидетелях" пообещал рассмотреть кандидатуру Андрея Евстигнеева в члены Центральной избирательной комиссии.

    У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной Радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

    Очередные парламентские и президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.

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