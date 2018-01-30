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    Глава ОБСЕ едет в Украину, а потом - в Россию

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    Анджелино Альфано сообщил, что 30-31 января побывает в Украине, а 1 февраля посетит Россию. Он встретится с Павлом Климкиным и Сергеем Лавровым, а также будет иметь контакты с членами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.
    Анджелино Альфано. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анджелино Альфано 30-31 января посетит Украину с рабочим визитом, сообщает правительственный портал.

    "30-31 января в Украине с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано", — сказано в сообщении.

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    Программой визита предусмотрены переговоры главы внешнеполитических ведомств Украины и Италии, а также участие их в  украинско-итальянском бизнес-форуме.

    В интервью РИА Новости Альфано сообщил, что приоритетной задачей в ходе председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году станет содействие поискам решения украинского кризиса. Он добавил, что 30-31 января побывает в Украине, а 1 февраля посетит Москву.

    В ходе своей поездки он, в частности, встретится с главой МИД Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а также будет иметь контакты с членами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. В этой связи Альфано отметил, что данная миссия "играет ключевую роль в предотвращении рисков новой эскалации", и поэтому Италия твердо поддерживает ее, в том числе и посредством значительного присутствия наблюдателей.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысячи человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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