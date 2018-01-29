Порошенко утвердил гособоронзаказ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы.

Документ опубликован на официальном сайте главы государства в понедельник.

Порошенко 17 января на заседании СНБО заявил, что бюджет оборонного заказа в Украине в 2018 году увеличен на 37% (до 732 миллионов долларов) и предусматривает увеличение числа беспилотников в вооруженных силах страны в 4,5 раза, антиснайперских комплексов — в 10 раз.

Согласно обнародованному документу, Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое прилагается к указу и является секретным. Также указывается, что контроль над выполнением решения будет осуществлять секретарь СНБО Александр Турчинов.

Ранее Порошенко подписал указ, которым утвердил план проведения многонациональных военных учений в 2018 году.