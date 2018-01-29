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    Политика

    Порошенко утвердил гособоронзаказ

    (обновлено: )8002
    Президент подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО Украины об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы. Контроль над его выполнением будет осуществлять Александр Турчинов.
    Указ президента Украины. Архивное фото
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    Документ опубликован на официальном сайте главы государства в понедельник.

    Порошенко 17 января на заседании СНБО заявил, что бюджет оборонного заказа в Украине в 2018 году увеличен на 37% (до 732 миллионов долларов) и предусматривает увеличение числа беспилотников в вооруженных силах страны в 4,5 раза, антиснайперских комплексов — в 10 раз.

    Согласно обнародованному документу, Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое прилагается к указу и является секретным. Также указывается, что контроль над выполнением решения будет осуществлять секретарь СНБО Александр Турчинов.

    Ранее Порошенко подписал указ, которым утвердил план проведения многонациональных военных учений в 2018 году.

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