Порошенко утвердил план проведения многонациональных военных учений

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил план проведения многонациональных военных учений в 2018 году, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Ранее Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

"Порошенко утвердил "План проведения многонациональных учений с участием подразделений вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2018 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 2018 году планируется провести ряд многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины: украино-американские учения Rapid Trident-2018, учения Sea Breeze 2018, учения "Светлая лавина — 2018", многонациональные учения "Чистое небо — 2018" и украино-румынские учения "Ривериан — 2018".

Ожидается, что проведение учений, среди прочего, даст возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров, работ, услуг для подразделений других государств.