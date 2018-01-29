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    Порошенко утвердил план проведения многонациональных военных учений

    (обновлено: )4501
    Запланировано в 2018 году провести ряд многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины.
    Президент Украины Петр Порошенко подписывает указ
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил план проведения многонациональных военных учений в 2018 году, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

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    Ранее Порошенко подписал закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию страны в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

    "Порошенко утвердил "План проведения многонациональных учений с участием подразделений вооруженных сил Украины на территории Украины и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2018 год и о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, в 2018 году планируется провести ряд многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил Украины: украино-американские учения Rapid Trident-2018, учения Sea Breeze 2018, учения "Светлая лавина — 2018", многонациональные учения "Чистое небо — 2018" и украино-румынские учения "Ривериан — 2018".

    Ожидается, что проведение учений, среди прочего, даст возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров, работ, услуг для подразделений других государств.

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