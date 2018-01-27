Киев прокомментировал переизбрание Земана президентом Чехии

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом. Об этом в комментарии "Укринформу" сказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос.

"В случае такого результата выборов, не думаю, что следует рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой, изменения позиции Чехии относительно Украины", — заявил дипломат, напомнив, что Земан уже был президентом последние 5 лет.

А также, отметил Перебийнос, известно, что внешнюю политику в ЧР определяет правительство, и именно от того, каким будет правительство, какие будут его приоритеты, и будет зависеть в будущем развитие двусторонних отношений между двумя странами, позиция Чехии и поддержка Украины.

Комментируя ситуацию с правительством, отставку которого на прошлой неделе принял президент, посол отметил, что на сегодня она еще не определена. Ожидается, что президент Земан снова уполномочит формировать новое правительство Андрея Бабиша, лидера партии ANO. Когда это случится, теперь неизвестно, украинский посол считает, что не раньше, чем через месяц, а может и позже.

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Действующий глава Чехии Милош Земан выиграл второй тур президентских выборов, набрав, по предварительным данным, 51,6% голосов избирателей и победив экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша. Восьмого марта Земан на Пражском граде принесет присягу в качестве президента Чешской республики.