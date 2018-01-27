Аваков призвал полицию и Нацгвардию готовиться к освобождению Донбасса

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция и Национальная гвардия должны готовиться к работе на территориях Донбасса, которые вернутся под контроль Киева.

"Уже скоро наступит фаза, когда Национальная полиция совместно с Национальной гвардией зайдут на пока оккупированные территории, и там надо будет следить за порядком. Освобождать и защищать оккупированные территории — очень тяжелая работа, и мы это уже делали, когда освобождали территории Луганской и Донецкой областей. Надо готовиться к ней уже сейчас", — цитирует Авакова пресс-служба Министерства внутренних дел.

Аваков отметил, что сейчас в Украине проводят фальшивые митинги, которые отвлекают внимание правоохранителей от "настоящей работы".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.