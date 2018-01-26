Порошенко рассказал, когда Украина получит перспективу членства в ЕС

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КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина.

В 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейской Союзе, заверил президент Украины Петр Порошенко, выступая на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает "112 Украина"

"Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков всё будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, – Украина с поддержкой Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском Союзе", — сказал Порошенко.

Также он подчеркнул необходимость единства Европейского Союза и других демократических стран: "Основой для нашего единства являются наши ценности, а не деньги".

"Я абсолютно убежден, что мы победим в пропагандистской войне, выиграем в информационной войне, станем победителями в гибридной войне, потому что правда – на нашей стороне", — заявил Порошенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе о необходимости "держать курс, который держит Украина, и защитить весь мир от фейковых новостей".