Мэр Днепра Филатов пожаловался на память, но начал изучать украинский язык

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что приступил к изучению украинского языка. Об этом он рассказал в интервью "kp.ua".

"Сейчас возобновил занятия японским, английским и буквально вчера начал заниматься українською мовою. Я госчиновник, политик и не могу "не використовувати державну мову", — отметил он.

Также он пожаловался на свою память.

"Может, от огромного количества информации. Буду учить языки, стихи, чтобы тренировать память", — добавил он.

Кроме того, Филатов обсудил проблемы города.

"В городе серьезные инфраструктурные проблемы, необходимо достроить окружную, построить новый аэропорт. 25 лет городом никто не занимался, кроме, извиняюсь, "славной" памяти Лазаренко. Хотя у нас были президент Кучма, премьер Тимошенко, вице-премьер Тигипко. Турчинов тоже наш, днепровский. Все распрекрасные местные политики, уезжая в Киев, забывали о родном городе. И вспоминали о нем лишь на выборах", — сказал он.

Напомним, Филатов возмущен тем, что некоторые чиновники "поделали новые ремонты" в своих кабинетах.