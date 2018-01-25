Порошенко включит представителя "Батькивщины" в список кандидатов ЦИК

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Алексей Рябчин заявил, что президент Украины Петр Порошенко "при важных свидетелях" пообещал рассмотреть кандидатуру Андрея Евстигнеева в члены Центральной избирательной комиссии.

Порошенко ранее подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК, и предположила, что это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах.

"Спросил у президента Порошенко после украинского завтрака в Давосе, почему он не подал от фракции "Батькивщина" ни одного кандидата в ЦИК. При важных свидетелях президент ответил, что на время рассмотрения представления от "Батькивщины" "был только старый кандидат", а теперь он "очень внимательно" рассмотрит нового кандидата и "допускает возможность" дополнительного включения", — написал Рябчин на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, накануне Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" вовремя подала кандидатуру преподавателя университета им. Шевченко Андрея Евстигнеева в состав ЦИК.

"Добавляю доказательства того, что соответствующие документы еще в ноябре были в Администрации президента. Следим дальше за процессом обновления ЦИК", — написал Рябчин. Он также прикрепил фотокопию обращения о предложении кандидатуры Евстигнеева, датированную 9 ноября 2017 года и подписанную замглавы фракции, а также расписку о ее получении со штампом администрации президента.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной Радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

Очередные парламентские и президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.