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    Политика

    В МИД пессимистично высказались об украинском прогрессе в НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (309)

    (обновлено: )20830
    По словам заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, сейчас если Украина не покажет конкретного прогресса, то снова будет вне круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты в НАТО.
    nato.int

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина не будет рассматриваться потенциальным кандидатом на получение членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) при отсутствии прогресса в реализации необходимых реформ, и в частности в приведении Вооруженных сил Украины к стандартам Альянса.

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    "Что касается НАТО, то сейчас НАТО формирует свою повестку дня по новым членам. Рассматриваются как Балканы, так и другие страны. И сейчас, если Украина не покажет конкретного прогресса, то мы снова будем вне этого круга стран, которые рассматриваются как потенциальные кандидаты на членство в НАТО", — заявила Зеркаль в эфире "5 канала".

    В этой связи дипломат сослалась на слова министра иностранных дел Павла Климкина, который сказал, что Альянс становится для Украины приоритетной задачей "с точки зрения выполнения наших планов, которые традиционно выполняются не очень качественно". Она добавила, что в Альянсе отслеживают ситуацию в Украине.

    "До 2020 года на самом деле осталось очень мало времени", — сказала Зеркаль.

    Члены СНБО на заседании 17 января обсудили и поддержали законопроект "О национальной безопасности Украины", который должен привести украинскую законодательную базу в соответствие со стандартами НАТО. По данным СНБО, законопроект разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Евросоюза. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что законопроект для реформирования сектора нацбезопасности ставит перед собой задачу обеспечить членство Украины в Евросоюзе и НАТО.

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