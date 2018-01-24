Арьев о возвращении РФ в ПАСЕ: если одна страна войдет, то другие выйдут

КИЕВ, 24 янв — РАИ Новости Украина. Если Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) снимет санкции с РФ, Украина и другие государства могут уйти из организации, заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от БПП Владимир Арьев на заседании ad-hoc (специального) комитета ПАСЕ, посвященного вопросу возвращения российской делегации в состав Ассамблеи.

В своем выступлении Арьев, комментируя возможный отказ РФ от финансирования ПАСЕ, назвал такие действия шантажом, уточняет "Украинская правда".

"… мы все понимаем, что создается специальный комитет для изменения правил и процедур, поскольку Российская Федерация должна вернуться в Ассамблею и выплатить свой долг Совету Европы. Это своего рода шантаж. Это похоже на то, что мы меняем уголовный кодекс, чтобы преступник не был преступником. Это то, что мы собираемся делать. Мы должны серьезно подумать об этом", — заявил Арьев.

Он подчеркнул, что изменение правил ПАСЕ ослабит организацию, и она не сможет в дальнейшем реагировать на нарушения, независимо от состава делегации.

"Мы слышали, что нам необходимы все 47 государств-членов, это не министерство финансов. Простая математика не работает в Ассамблее. Если одна страна войдет, другая страна или страны могут выйти, из-за торговли ценностями и их попрания", — заявил глава украинской делегации.

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Отметим, представители РФ воздержались от выступлений на заседании. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил, что они и в дальнейшем будут следить за дискуссией и подадут свои предложения к следующему заседанию комитета, которое состоится 8 марта. Условием возвращения РФ в ассамблею он назвал полное снятие санкций.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в ПАСЕ за закрытыми дверями обсуждают возвращение России.

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На днях генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что возвращение России в ПАСЕ будет способствовать гармонизации деятельности Совета Европы и его следует реализовать к 70-летию создания СЕ (2019). ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса в 2014 году из-за ситуации в Украине.