Геращенко: в ПАСЕ за закрытыми дверями обсуждают возвращение России

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Парламентской ассамблее Совета Европы проходит первое заседание специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee) по поискам механизма возвращения Российской Федерации в Ассамблею.

Заседание проходит за закрытыми дверями.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, находясь на сессии в ПАСЕ.

"Первый ед- хок комитет проходит за закрытыми дверями. Вызвали даже дополнительную охрану. Гостям — россиянам создают комфортные условия для дебатов. Концентрация украинской делегации и большое наше присутствие некомфортны", — написала Геращенко и добавила, что на заседании от украинской делегации присутствует ее председатель, народный депутат Владимир Арьев.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств. Автором доклада "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе" выступила депутат от Венгрии Роза Хоффманн.