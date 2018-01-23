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    Геращенко: в ПАСЕ за закрытыми дверями обсуждают возвращение России

    (обновлено: )53860
    Как сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, на заседании от украинской делегации присутствует ее председатель, народный депутат Владимир Арьев.
    Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Парламентской ассамблее Совета Европы проходит первое заседание специального комитета Бюро ассамблеи (ad hoc committee) по поискам механизма возвращения Российской Федерации в Ассамблею.

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    Заседание проходит за закрытыми дверями.

    Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, находясь на сессии в ПАСЕ.

    "Первый ед- хок комитет проходит за закрытыми дверями. Вызвали даже дополнительную охрану. Гостям — россиянам создают комфортные условия для дебатов. Концентрация украинской делегации и большое наше присутствие некомфортны", — написала Геращенко и добавила, что на заседании от украинской делегации присутствует ее председатель, народный депутат Владимир Арьев.

    Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств. Автором доклада "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе" выступила депутат от Венгрии Роза Хоффманн.  

     

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