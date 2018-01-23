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    Социологи назвали партии, которые могут пройти в Раду

    (обновлено: )46317
    Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании на выборах, на первом месте оказалась партия "Батькивщина" - 12,1%, на втором месте с небольшим отставанием - "Блок Петра Порошенко "Солидарность", за нее проголосовали бы 9,2% избирателей.
    Голосование во втором туре выборов мэра Киева
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Семь политических партий прошли бы в Верховную Раду Украины, если бы парламентские выборы проводились в ближайшее время, сообщила во вторник директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, презентуя данные проведенного фондом соцопроса.

    Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года, проходной барьер составляет 5%.

    Администрация президента Украины
    Украинское фото
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    "Среди тех, кто намерен участвовать в голосовании на выборах, на первом месте партия "Батькивщина" — 12,1%, на втором месте с небольшим отставанием — "Блок Петра Порошенко "Солидарность", за нее проголосовали бы 9,2% избирателей", — сказала на пресс-конференции Бекешкина.

    По ее словам, преодолевают проходной барьер политическая партия "За жизнь" депутата Рады Вадима Рабиновича с 8,8% голосов, партия "Гражданская позиция" экс-министра обороны Анатолия Гриценко с 7,4%, партия "Объединение "Самопомощь" с 7%, а также партии "Оппозиционный блок" и "Радикальная партия" Олега Ляшко, которые получили бы по 6% голосов.

    Опрос проводился 15-19 декабря среди населения Украины от 18 лет и старше, опрошены чуть более 2 тысяч респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.

    Ранее сообщалось, что партия шоумена Владимира Зеленского набрала бы 4% голосов избирателей, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, партия "Движение новых сил" Михаила Саакашвили" — 1,7%.

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