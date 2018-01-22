Генсек Совета Европы назвал стоимость плана действий для Украины

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд рассказал в ПАСЕ о стоимости плана плана действий для Украины.

"План действий, стоимостью 23 миллиона евро", — сказал Ягланд, говоря по теме Украины.

В своем выступлении перед парламентариями он напомнил о позиции Совета Европы по Крыму.

"Все члены нашей организации, члены парламентской Ассамблеи, все говорили о том, что аннексия Крыма была незаконной. Как и многие международные организации, мы все об этом говорили, как ООН, как ОБСЕ. Ответственность за мир внесена в устав ООН", — заявил генсек СЕ.

Он отметил, что Совет Европы должен защищать личные права и свободы в государствах-членах.

"Лучшее, что мы сейчас можем сделать для Украины, это оказать ей помощь и поддержать в создании такого государства, в которое граждане смогут верить", — сказал Ягланд.

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"Конечно, же если параллельно мы могли получить доступ к Крыму, к Донбассу, что мне представляемся необходимой мерой, то тогда мы сможем сделать еще больше в этом вопросе. Мы работаем в этом направлении, но это очень сложно", — подчеркнул генсек.

Отвечая на вопрос одного из парламентариев относительно мнения венецианской комиссии по закону об образовании, генсек напомнил, что "мнение венецианской комиссии не является обязательным".

Ранее председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Верховной Рады Владимир Арьев был избран вице-президентом ассамблеи.