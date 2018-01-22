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    Климкин анонсировал скорую денонсацию восьми соглашений с Россией

    (обновлено: )52029
    По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, в целом Киев денонсировал 35 разных документов с Россией, включая "межгосударственные, межправительственные и межведомственные".
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина по состоянию на конец 2017 года денонсировала 35 различных соглашений с РФ и намерена денонсировать в ближайшее время еще восемь документов.

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    "Мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные и межведомственные. Если я не ошибаюсь, в ближайшее время будут денонсированы еще восемь. Будем последовательно продолжать эту работу", — заявил глава МИД на пресс-конференции.

    Правительство Украины ранее денонсировало ряд двусторонних документов, в том числе межправительственное соглашение с РФ, регулирующее порядок взаимных поставок вооружений и военной техники, комплектующих и услуг военного назначения. Также было расторгнуто межправсоглашение с РФ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.

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