Климкин анонсировал скорую денонсацию восьми соглашений с Россией

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина по состоянию на конец 2017 года денонсировала 35 различных соглашений с РФ и намерена денонсировать в ближайшее время еще восемь документов.

"Мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные и межведомственные. Если я не ошибаюсь, в ближайшее время будут денонсированы еще восемь. Будем последовательно продолжать эту работу", — заявил глава МИД на пресс-конференции.

Правительство Украины ранее денонсировало ряд двусторонних документов, в том числе межправительственное соглашение с РФ, регулирующее порядок взаимных поставок вооружений и военной техники, комплектующих и услуг военного назначения. Также было расторгнуто межправсоглашение с РФ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.