Генсек ООН внес урегулирование в Донбассе в годовой план мероприятий

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внес в план мероприятий на 2018 год разрешение конфликта в Донбассе, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

"В плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год — решение конфликта на Донбассе… Ну, чтобы вы понимали: последние три года этого в планах не было — решения. В этом году есть", — сказал он в интервью "Радио Свобода".

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Парламент Украины в минувший четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.