Прокуратура Грузии ждет решения Киева по экстрадиции Саакашвили

КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Грузинская сторона ожидает, когда Украина примет окончательное решение по экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, заявила прокурор главной прокуратуры и член прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

"Сторона обвинения имеет достаточно доказательств, которые, как мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции. Мы находимся в режиме ожидания того, когда Украина проведет соответствующие правовые регуляции и примет окончательное решение. Прокуратура Грузии отправила все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения", — заявила Сонгулашвили в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из Украины по запросу Тбилиси.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.