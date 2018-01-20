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    Прокуратура Грузии ждет решения Киева по экстрадиции Саакашвили

    Тема:

    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (823)

    (обновлено: )25810
    Грузинская сторона находится в режиме ожидания того, когда Украина проведет соответствующие правовые регуляции и примет окончательное решение относительно экстрадиции Михаила Саакашвили на родину, заявили в прокуратуре Грузии.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 20 янв – РИА Новости Украина. Грузинская сторона ожидает, когда Украина примет окончательное решение по экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, заявила прокурор главной прокуратуры и член прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    РИА Новости Украина
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    "Сторона обвинения имеет достаточно доказательств, которые, как мы считаем, должны стать основанием для положительного решения по вопросу его экстрадиции. Мы находимся в режиме ожидания того, когда Украина проведет соответствующие правовые регуляции и примет окончательное решение. Прокуратура Грузии отправила все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения", — заявила Сонгулашвили в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

    Прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили из Украины по запросу Тбилиси.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

    Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.

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