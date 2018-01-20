Тука сдвинул примерные сроки следующего обмена пленными в Донбассе

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Следующий обмен пленными с ДНР и ЛНР может состояться в феврале или в марте этого года, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Ранее Тука заявлял, что следующий этап обмена пленными в Донбассе может состояться в январе или феврале.

Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.

"Я очень надеюсь, что речь идет о феврале-марте, скорее даже о феврале. Такое у меня ощущение и предчувствие", — сказал Тука в субботу в эфире телеканала NewsOne.

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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