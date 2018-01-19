В Минобороны сообщили, какое оружие поставлялось ВСУ из США в 2017

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году Министерство обороны Украины из летального оружия закупало в США только снайперские винтовки и патроны, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на военное ведомство.

"В 2017 году Министерство обороны Украины закупало снайперские винтовки и патроны", — говорится сообщении Минобороны.

Обозреватель Минобороны сообщило, какое летальное оружие Украина закупала у США

В отношении 2018 года в Минобороны заверили, что в связи с тем, что государственный оборонный заказ на этот год Кабмином не принят, информация относительно поставок летального оружия на текущий момент отсутствует.

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Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.