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    В Минобороны сообщили, какое оружие поставлялось ВСУ из США в 2017

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (128)

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    В отношении 2018 года в Минобороны заверили, что в связи с тем, что государственный оборонный заказ на этот год Кабмином не принят, информация относительно поставок летального оружия на текущий момент отсутствует.
    Учения снайперов-десантников. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году Министерство обороны Украины из летального оружия закупало в США только снайперские винтовки и патроны, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на военное ведомство.

    "В 2017 году Министерство обороны Украины закупало снайперские винтовки и патроны", — говорится сообщении Минобороны.

    Обозреватель
    Минобороны сообщило, какое летальное оружие Украина закупала у США

    В отношении 2018 года в Минобороны заверили, что в связи с тем, что государственный оборонный заказ на этот год Кабмином не принят, информация относительно поставок летального оружия на текущий момент отсутствует.

    Читайте также: Да, но нет. Трамп одобрил поддержку Украины летальным оружием

    Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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