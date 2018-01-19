Можно и в Антарктиде. Минск о предложении перенести переговоры по Донбассу

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал предложение перенести переговоры по Донбассу из Минска.

По его словам, их успех "вряд ли зависит от места проведения", потому "можно перенести хоть в Антарктиду".

"Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", — заявил Макей.

Его комментарий размещен в пятницу на сайте МИД.

Макей напомнил, что "не Белоруссия напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран "нормандской четверки" высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта".

"В отличие от других, Белоруссия за лаврами миротворца не гонится. Но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении", — подчеркнул глава МИД.

Он обратил внимание на то, что белорусская сторона не является участником переговоров.

"Но президент Белоруссии неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения", — добавил Макей.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.