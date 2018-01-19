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    Можно и в Антарктиде. Минск о предложении перенести переговоры по Донбассу

    (обновлено: )428120
    Как заявил министр иностранных дел Белоруссии, вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров: "Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе".
    Конференц-зал Premier в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
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    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей прокомментировал предложение перенести переговоры по Донбассу из Минска.

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    По его словам, их успех "вряд ли зависит от места проведения", потому "можно перенести хоть в Антарктиду".

    "Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", — заявил Макей.

    Его комментарий размещен в пятницу на сайте МИД.

    Макей напомнил, что "не Белоруссия напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран "нормандской четверки" высказали просьбу к президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта".

    "В отличие от других, Белоруссия за лаврами миротворца не гонится. Но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении", — подчеркнул глава МИД.

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    Он обратил внимание на то, что белорусская сторона не является участником переговоров.

    "Но президент Белоруссии неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения", — добавил Макей.

    Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним заявил о целесообразности перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе.

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