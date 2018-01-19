Назарбаев: Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина.Today.kz.
По его словам, прямого разговора о взаимоотношениях США и РФ не было.
"Есть Минские договоренности, которые зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и в Луганск. Надо сближать эти позиции, приходить к взаимопониманию. "Минск-1" в тупике, нужен "Минск-2". Он говорит: "Давайте в другом месте, не в Минске". Я говорю: "Давайте в Казахстане, как изначально должно было быть". Договорились в этом направлении работать", – заявил Назарбаев на брифинге в Нью-Йорке по итогам встречи с американским лидером.
Встреча лидеров США и Казахстана состоялась 16 января в Вашингтоне.
Ранее Парламент Украины принял в четверг в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".