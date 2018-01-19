Назарбаев: Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что его американский коллега Дональд Трамп предлагает перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, передает Today.kz

По его словам, прямого разговора о взаимоотношениях США и РФ не было.

"Есть Минские договоренности, которые зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и в Луганск. Надо сближать эти позиции, приходить к взаимопониманию. "Минск-1" в тупике, нужен "Минск-2". Он говорит: "Давайте в другом месте, не в Минске". Я говорю: "Давайте в Казахстане, как изначально должно было быть". Договорились в этом направлении работать", – заявил Назарбаев на брифинге в Нью-Йорке по итогам встречи с американским лидером.

Встреча лидеров США и Казахстана состоялась 16 января в Вашингтоне.

Ранее Парламент Украины принял в четверг в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".