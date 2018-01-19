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    Назарбаев: Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

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    После встречи в Вашингтоне с Трампом Назарбаев заявил, что на переговорах речь заходила также об урегулировании в Украине.
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. 

    Заседание Верховной рады Украины. Принятие закона о реинтеграции Донбасса
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реинтеграция Донбасса. О разнице между законом и спамом
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что его американский коллега Дональд Трамп предлагает перенести из Минска переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе, передает Today.kz.

    По его словам, прямого разговора о взаимоотношениях США и РФ не было.

    "Есть Минские договоренности, которые зашли в тупик, я считаю. Сейчас миротворцев надо вводить на Донбасс и в Луганск. Надо сближать эти позиции, приходить к взаимопониманию. "Минск-1" в тупике, нужен "Минск-2". Он говорит: "Давайте в другом месте, не в Минске". Я говорю: "Давайте в Казахстане, как изначально должно было быть". Договорились в этом направлении работать", – заявил Назарбаев на брифинге в Нью-Йорке по итогам встречи с американским лидером. 

    Встреча лидеров США и Казахстана состоялась 16 января в Вашингтоне.

    Ранее Парламент Украины принял в четверг в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". 

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