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    Тиллерсон обсудит ситуацию в Украине во время поездки в Европу - Госдеп

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (441)

    (обновлено: )15103
    Рекс Тиллерсон обсудит с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном сотрудничество по вопросам, "вызывающим взаимное опасение, в том числе Иран, Сирию, Ливию, КНДР и Украину", заявили в Госдепе.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    twitter.com/Secy_State_US

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Ситуация в Украине станет одной из главных тем обсуждения во время предстоящей с 21 по 27 января поездки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Европу, сообщила в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    В ходе визита Тиллерсон посетит Лондон, Париж, Варшаву и Давос.

    Ситуация в Донбассе
    Пресс-центр штаба АТО
    Донбасс: без перемирия, без связи, без надежды

    "21 января госсекретарь в Лондоне встретится с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном и советником по национальной безопасности Марком Седуиллом. Стороны обсудят сотрудничество по вопросам, вызывающим взаимное опасение, в том числе Иран, Сирию, Ливию, КНДР и Украину", — сказала Науэрт.

    В Париже 23 января Тиллерсон встретится с высокопоставленными представителями французского правительства для "обсуждения глобальных вопросов, вызывающих взаимную обеспокоенность", отметил представитель Госдепартамента. Речь, в частности, пойдет, об Иране, Сирии, Ливане, Ливии, КНДР и Украине, а также о химическом оружии.

    В Давосе Тиллерсон будет 24-26 января, где примет участие во Всемирном экономическом форуме. По данным Науэрт, затем он отправится в Варшаву для встреч с представителями правительства Польши "для обсуждения двусторонних отношений, глобальных вызовов, региональной безопасности и экономического процветания".

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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