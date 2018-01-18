Закон по Донбассу содержит норму для обжалования его в КСУ - нардеп

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. В законе о реинтеграции по Донбассу заложены нормы, которые дают возможность обжаловать его в Конституционном суде Украины.

Об этом заявил народный депутат Украины Дмитрий Добродомов.

"В законе о реинтеграции Донбасса заложена основа для обжалования его в Конституционном суде Украины. То есть, в документе расширяются конституционные права Президента, что противоречит Конституции в части определения лично главой государства границ оккупированных территорий, что не входит в его полномочия. Если этот законопроект примут, то остается решение Президента — подписывать или нет. Сам документ отвечает на вопрос, кто виноват в агрессии, но не дает ответа на вопрос, что делать", — цитирует УНН Добродомова.

Парламент Украины во вторник рассматривал во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". По итогам дня депутаты рассмотрели 481 поправку из 673. Рада продолжит работу в среду.