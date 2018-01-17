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    СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы

    (обновлено: )9101
    Проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в государственном бюджете Украины на 2018 год.
    Заседание СНБО. Архивное фото
    president.gov.ua

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрел и утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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    Президент Украины Петр Порошенко в среду на заседании СНБО заявил, что бюджет оборонного заказа на Украине в 2018 году увеличен на 37% (до 732 миллионов долларов) и предусматривает увеличение числа беспилотников в вооруженных силах страны в 4,5 раза, антиснайперских комплексов — в 10 раз.

    "Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел и утвердил "Основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы"… Проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в государственном бюджете Украины на этот год, и показателях следующих двух лет, предусмотренных основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы", — говорится в сообщении.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.

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