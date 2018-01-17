Луценко назвал самую большую ошибку за прошлый год

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Публичное выяснение отношений между правоохранительными органами, в частности, между ГПУ и НАБУ, назвал самой большой ошибкой прошлого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Об этом он заявил на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Я не хочу сейчас говорить, кто первый начинал, просто это не нужно. В любом случае я считаю это самой большой ошибкой прошлого года — публичное выяснение отношений между правоохранительной системой Украины", — цитирует Луценко Укринформ

Генпрокурор напомнил, что перед Новым годом у него состоялась встреча с главой НАБУ Артемом Сытником, в рамках которой они пришли к выводу, что любое продолжение публичных атак между правоохранительными органами вредит прежде всего Украине.

"Мы договорились, что подобного больше допускать не будем",- заверил Луценко.

Луценко отметил, что в 2017 году НАБУ передало в суд около 90 дел, которые на 40 процентов базировались на материалах правоохранительной системы во главе с ГПУ.

"Совместная деятельность на 40 процентов с ними — это хороший ответ тем, кто рассказывает о войне между НАБУ и ГПУ. Никакой войны нет, есть сотрудничество, но только там, где они действуют в законной плоскости", — подчеркнул генпрокурор.

Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

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В ответ НАБУ уже заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.

Как известно, агент НАБУ под прикрытием "Катерина" работала в "янтарной деле", в котором фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.