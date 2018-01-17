наверх
17.01.201821:23
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко назвал самую большую ошибку за прошлый год

    (обновлено: )300
    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, он считает самой большой ошибкой прошлого года - публичное выяснение отношений между правоохранительной системой Украины.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Публичное выяснение отношений между правоохранительными органами, в частности, между ГПУ и НАБУ, назвал самой большой ошибкой прошлого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    Об этом он заявил на заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. 

    "Я не хочу сейчас говорить, кто первый начинал, просто это не нужно. В любом случае я считаю это самой большой ошибкой прошлого года — публичное выяснение отношений между правоохранительной системой Украины", — цитирует Луценко Укринформ

    Разумков о роли Запада в урегулировании конфликта между НАБУ и ГПУ
    РИА Новости Украина
    Эксперт о конфликте НАБУ и ГПУ. Пришло время конкретных обвинений

    Генпрокурор напомнил, что перед Новым годом у него состоялась встреча с главой НАБУ Артемом Сытником, в рамках которой они пришли к выводу, что любое продолжение публичных атак между правоохранительными органами вредит прежде всего Украине.

    "Мы договорились, что подобного больше допускать не будем",- заверил Луценко.

    Луценко отметил, что в 2017 году НАБУ передало в суд около 90 дел, которые на 40 процентов базировались на материалах правоохранительной системы во главе с ГПУ.

    "Совместная деятельность на 40 процентов с ними — это хороший ответ тем, кто рассказывает о войне между НАБУ и ГПУ. Никакой войны нет, есть сотрудничество, но только там, где они действуют в законной плоскости", — подчеркнул генпрокурор.

    Ранее Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой.

    Читайте также: Не на жизнь, а на смерть. Эксперт о борьбе НАБУ с НАПК

    В ответ НАБУ уже заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.

    Как известно, агент НАБУ под прикрытием "Катерина" работала в "янтарной деле", в котором фигурируют народные депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады Украины
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Больница
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших