Штепа заявила о намерении снова стать мэром Славянска

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, против которой заведено уголовное дело по подозрению в "сепаратизме", заявила, что планирует вернуться на пост главы города.

Штепа летом 2014 года была отправлена в отставку с поста мэра Славянска и задержана по подозрению в помощи ополченцам Донбасса. Во второй половине сентября 2017 года Ленинский районный суд Харькова отпустил Штепу под домашний арест и обязал ее носить электронное устройство слежения. Срок домашнего ареста экс-мера истек 14 января, теперь она не ограничена в передвижении.

По словам экс-мэра, когда она ходила по магазинам и рынкам Славянска, люди просили ее снова стать мэром города.

"Везде, где люди меня видели, все обнимали, целовали и говорили: "Неля Игоревна, мы вас ждем, вы должны быть мэром". Может быть тысячу человек я встретила за эти два дня… Когда я вышла с рынка, я повернулась и сказала своим детям: "Я буду мэром города", — сказала Штепа в эфире местного телеканала TheSplus.

Бывший мэр Славянска была задержана 11 июля того же года и заключена под стражу в Харькове. Власти сочли Штепу не подпадающей под закон об амнистии, принятый Верховной Радой в сентябре 2014 года. Она обвиняется в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению референдума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности групп и организаций ополченцев.