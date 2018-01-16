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    Порошенко назвал сроки принятия Радой закона по Донбассу

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (298)

    (обновлено: )86819
    Петр Порошенко заверил, что Киев продолжит путь реинтеграции территорий в Донбассе политико-дипломатическим путем.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. 

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    Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Верховная Рада в среду или в четверг примет закон о реинтеграции Донбасса. Об этом он сказал на выступлении в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств, передает телеканал "112 Украина".

    Президент напомнил, что в Раде сейчас на рассмотрении находится данный законопроект, который он подал ранее.

    "Надеюсь, что завтра-послезавтра он будет принят", — сказал Порошенко.

    Порошенко также заверил, что Киев продолжит путь реинтеграции территорий в Донбассе политико-дипломатическим путем.

    "Мы будем продолжать путь для реинтеграции оккупированных территорий политико-дипломатическим путем", — заявил украинский президент.

    Парламент Украины во вторник рассматривал во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными".  По итогам дня депутаты рассмотрели 481 поправку из 673. Рада продолжит работу в среду.

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