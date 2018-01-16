Порошенко назвал сроки принятия Радой закона по Донбассу

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости.
Президент напомнил, что в Раде сейчас на рассмотрении находится данный законопроект, который он подал ранее.
"Надеюсь, что завтра-послезавтра он будет принят", — сказал Порошенко.
Порошенко также заверил, что Киев продолжит путь реинтеграции территорий в Донбассе политико-дипломатическим путем.
"Мы будем продолжать путь для реинтеграции оккупированных территорий политико-дипломатическим путем", — заявил украинский президент.
Парламент Украины во вторник рассматривал во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". По итогам дня депутаты рассмотрели 481 поправку из 673. Рада продолжит работу в среду.