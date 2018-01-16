Посол ЕС назвал ключевые угрозы безопасности Украины

"Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией. И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права, что делает Украину еще одной страной региона, которая является более уязвимой к внешним и внутренним угрозам в сфере безопасности", — цитирует слова Мингарелли во вторник УНИАН.
В конце прошлого года Мингарелли заявлял, что Евросоюз доволен ходом выполнения реформ в Украине и отмечает заслугу гражданского общества в их проведении.
Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова ранее провел опрос, согласно которому почти 80% украинцев считают неуспешными меры властей страны по борьбе с коррупцией.