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    Посол ЕС назвал ключевые угрозы безопасности Украины

    (обновлено: )36430
    Одна из причин для угрозы безопасности Украины заключается "в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права", заявил посол ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.
    Хьюго Мингарелли
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Посол ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли считает, что помимо конфликта с РФ угрозу для Украины представляют неэффективное управление страной, слабые институты власти и отсутствие верховенства права.

    "Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией. И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права, что делает Украину еще одной страной региона, которая является более уязвимой к внешним и внутренним угрозам в сфере безопасности", — цитирует слова Мингарелли во вторник УНИАН.

    В конце прошлого года Мингарелли заявлял, что Евросоюз доволен ходом выполнения реформ в Украине и отмечает заслугу гражданского общества в их проведении.

    Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова ранее провел опрос, согласно которому почти 80% украинцев считают неуспешными меры властей страны по борьбе с коррупцией.

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