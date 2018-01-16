Посол ЕС назвал ключевые угрозы безопасности Украины

РИА Новости Украина Евгений Котенко Бортник: денег нет. Это все, что надо знать об образовательной реформе Посол ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли считает, что помимо конфликта с РФ угрозу для Украины представляют неэффективное управление страной, слабые институты власти и отсутствие верховенства права.

"Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией. И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права, что делает Украину еще одной страной региона, которая является более уязвимой к внешним и внутренним угрозам в сфере безопасности", — цитирует слова Мингарелли во вторник УНИАН.

В конце прошлого года Мингарелли заявлял, что Евросоюз доволен ходом выполнения реформ в Украине и отмечает заслугу гражданского общества в их проведении.

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова ранее провел опрос, согласно которому почти 80% украинцев считают неуспешными меры властей страны по борьбе с коррупцией.