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    Рада примет в I чтении законопроект о статусе пропавших без вести

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    По словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, на текущей пленарной неделе необходимо проголосовать в первом чтении закон о гарантиях пропавших без вести лиц и статусе лиц, пропавших без вести.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Верховная Рада на текущей пленарной неделе должна принять в первом чтении законопроект о статусе лиц, пропавших без вести, и их семей, сообщила вице-спикер парламента, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

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    УНИАН
    Закон о реинтеграции Донбасса и последствия его принятия

    Первым вопросом на заседании во вторник, 16 января, планирует рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко заявила, что документ должен быть принят в ближайшее время и в виде, максимально приближенном к варианту президента Украины.

    "Я считаю, что на этой неделе мы должны рассмотреть и проголосовать не только законопроект президента (о реинтеграции Донбасса — ред.), который является его стратегией возвращения Донбасса, но обязательно следующим мы должны проголосовать закон в первом чтении о гарантиях пропавших без вести лиц и статусе лиц, пропавших без вести, и их семей", — сказала Геращенко в эфире программы "Свобода слова" телеканала ICTV.

    Она также отметила, что есть "высокие шансы" принятия в целом законопроекта о реинтеграции Донбасса и он поможет в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

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    "Мы этим законопроектом должны усилить гуманитарную связь с этими территориями (не подконтрольными Киеву территориями Донбасса — ред.)", — добавила Геращенко.

    Также Геращенко заявила, что Кабмин в пятницу, 19 января, во время традиционного "часа вопросов к правительству" должен отчитаться в Верховной Раде об убытках, которые понес госбюджет от торговой блокады Донбасса.

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