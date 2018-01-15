В Венгрии узнали о новых планах Украины по ограничению прав нацменьшинств

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина.

Главы МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что Украина планирует внести изменения в свое законодательство, что приведет к новым ограничениям прав национальных меньшинств, сообщается на сайте ведомства.

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"Вместо того, чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие шаги по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", — сказал Сийярто.

"Правительство Венгрии выступает против последних мероприятий с той же настойчивостью, как и против Закона об образовании", — добавил министр.

Ранее Сийярто заявил, что новый закон Украины об образовании — это шаг назад, а Киев должен придерживаться европейских ценностей, если хочет европейской и евроатлантической интеграции.