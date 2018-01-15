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    В Венгрии узнали о новых планах Украины по ограничению прав нацменьшинств

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    По словам главы МИД Венгрии, в Украине "будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, а венгерские газеты также публикуются на двух языках".
    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. 

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    Главы МИД Венгрии Петера Сийярто заявил, что Украина планирует внести изменения в свое законодательство, что приведет к новым ограничениям прав национальных меньшинств, сообщается на сайте ведомства.

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    "Вместо того, чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие шаги по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, а венгерские газеты также публикуются на двух языках", — сказал Сийярто.

    "Правительство Венгрии выступает против последних мероприятий с той же настойчивостью, как и против Закона об образовании", — добавил министр.

    Ранее Сийярто заявил, что новый закон Украины об образовании — это шаг назад, а Киев должен придерживаться европейских ценностей, если хочет европейской и евроатлантической интеграции.

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