Из-за Луценко. Черновецкий заявил, что покинул Грузию

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который последние несколько лет проживал с семьей в Грузии, покинул эту страну.

"Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию! Но… ничего! Господь все поставит на свои места: недолго Луценко «гулять» на свободе за все, что он совершил против украинского народа!", — написал Черновецкий на своей странице в Facebook.

Леонид Черновецкий, facebook Пост Леонида Черновецкого

Напомним, Леонид Черновецкий проживает в Грузии, где получил гражданство после отъезда из Украины. Страну он покинул после окончания срока полномочий городского головы Киева и главы Киевской городской госадминистрации.

В июле 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Черновецкому по факту злоупотребления властью или служебным положением. Служба безопасности объявила его в розыск.