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    Политика

    Из-за Луценко. Черновецкий заявил, что покинул Грузию

    (обновлено: )397
    Как сообщил бывший киевский градоначальник Леонид Черновецкий, он был вынужден покинуть Грузию из-за уголовного преследования.
    Леонид Черновецкий. Архивное фото
    RIA News Сергей Старостенко

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который последние несколько лет проживал с семьей в Грузии, покинул эту страну.

    "Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию!  Но… ничего! Господь все поставит на свои места: недолго Луценко «гулять» на свободе за все, что он совершил против украинского народа!", — написал Черновецкий на своей странице в Facebook

    Леонид Черновецкий, facebook
    Пост Леонида Черновецкого

    Напомним, Леонид Черновецкий проживает в Грузии, где получил гражданство после отъезда из Украины. Страну он покинул после окончания срока полномочий городского головы Киева и главы Киевской городской госадминистрации.

    В июле 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Черновецкому по факту злоупотребления властью или служебным положением. Служба безопасности объявила его в розыск.

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