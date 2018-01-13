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    Политика

    Медведчук назвал санкции США против него инструментом политического давления

    (обновлено: )36754
    Лидер "Общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Ивану Виннику и другим депутатам не стоит тешить себя надеждами по поводу санкций.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Лидер "Общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук считает, что санкции, введенные против него США, являются инструментом политического преследования из-за его борьбы против "внешнего управления, которое Вашингтон ввел на Украине".

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    Ранее депутат Верховной Рады Украины от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что США вносят в санкционный список Виктора Медведчука. В движении "Украинский выбор — право народа" назвали такое заявление "сплетнями" и сообщили, что санкции в отношении Медведчука со стороны США были введены еще в 2014 году.

    "В отношении меня уже действуют санкции, нескольких лет назад введенные США. Эти санкции являются инструментом политического преследования за мою жесткую и принципиальную позицию, направленную против внешнего управления, которое Вашингтон ввел в Украине, начиная с 2014 года", — цитирует Медведчука издание "Сегодня".

    "И я буду продолжать бороться против проводимой ими политики, направленной на продолжение вооруженного противостояния на Донбассе, против попыток любой ценой сорвать обмены удерживаемыми лицами. Я буду отстаивать идею именно мирного урегулирования на востоке Украины, которая так не нравится США, буду отстаивать независимость и суверенитет Украины", — говорится в заявлении.

    Медведчук также заявил, что Виннику и другим депутатам не стоит тешить себя надеждами по поводу санкций. "Вместо этого им нужно начинать бороться против внешнего управления, введенного США в Украине. Потому что для них это единственный способ удержаться у власти", — добавил Медведчук.

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