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    Политика

    В Харькове националисты проведут факельное шествие

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    Националистический радикализм крепчает (119)

    (обновлено: )1010118
    Активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" намерены отметить столетнюю годовщину боя под Крутами.
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Три националистические организации намерены организоваться и провести факельное шествие в Харькове.

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    Факельное шествие в честь Бандеры в центре Киеве

    Организаторы акции на своей странице в Facebook сообщают, что марш пройдет 29 января и будет посвящен 100-летию боя под Крутами.

    "29 января 2018 активисты харьковских ячеек Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса", "Правого сектора" и других националистических и патриотических организаций проведут факельное шествие к 100-летию чина Героев Крут. Маршрут марша будет пролегать по улице Сумской, от площади Свободы до площади Конституции", — говорится в сообщении.

    Напомним, 1 января в Славянске Донецкой области 1 января активисты Всеукраинского объединения "Свобода" и "Сокол" устроили факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Такие же марши прошли в Киеве и многих других городах Украины.

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