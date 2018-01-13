Луценко: я открыл двери для понятия справедливости

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о намерениях "расширить зону справедливости" в Украине.

"Я открыл двери для понятия справедливости в… ГПУ, данного понятия здесь не было никогда. Закон был, справедливости почти не было. Так же справедливость должна зайти во все помещения. Президентский дворец, правительственный комплекс, Верховную Раду, везде", — заявил Луценко в интервью изданию "Новое время".

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При этом руководитель ГПУ назвал себя "командным человеком", а также дал понять, что работает над формированием группы единомышленников.

"Я не делаю никаких заявок на отдельную политическую игру. Я человек командный. Но в своей команде я вижу людей, которые имеют схожие со мной моральные принципы. Среди них — ключ к справедливости", — пояснил генпрокурор.

Он также отметил, что наиболее востребованными понятиями в Украине, кроме справедливости, также являются мир и развитие.

"Не ищите в моих словах чего-то большего, чем там есть. И чего-то меньшего тоже", — резюмировал Луценко.

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Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Юрий Луценко и его супруга, народный депутат от БПП, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, получили от старшего сына Александра подарок на сумму 170 тысяч гривен. Примечательно, что это уже не первый щедрый подарок от старшего сына четы Луценко.