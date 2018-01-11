Нацсовет намерен запретить политикам вести передачи

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предлагает законодательно запретить политическим деятелям вести программы и передачи.

"Очень важным изменением в информационном пространстве государства, по мнению Национального совета, должно стать законодательное ограничение на ведение программ и передач политическими деятелями. Это явление сегодня приобрело большой размах — оно нивелирует журналистику, отбрасывает СМИ Украины за рамки журналистских стандартов, которыми руководствуется медийная профессия, и делает эфир местом сведения политических счетов и пропагандистской борьбы", — сообщается в четверг на сайте регулятора.

В Нацсовете также заявили, что ведение программ политиками "противоречит нормам о распространении средствами массовой информации предвыборной агитации и политической рекламы".

Ранее в четверг Нацсовет назначил внеплановую проверку радиостанции "Русское радио" — Украина" из-за несоблюдения в эфире квот на программы на украинском языке.