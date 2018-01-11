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    Политика

    Черновецкий объявил, когда вернется в Украину

    (обновлено: )162
    Бывший мэр Киева прокомментировал расследование убийства правозащитницы Ирины Ноздровской и заявил, что вернется, когда Луценко "будет в тюрьме".
    Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий
    Фото из Facebook Леонид Черновецкий

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий назвал условия, при которых он готов вернуться в Украину. 

    Опубликовано видео задержания сына Черновецкого в Барселоне
    HromadskeTV/Youtube
    Опубликовано видео задержания сына Черновецкого в Барселоне

    Своей комментарий в Facebook он разместил под постом об убийстве Ирины Ноздровской и выделении помощи ее семье.

    "Вернусь в Украину, когда против меня прекратятся политические преследования, а Луценко и ему подобные будут в тюрьме, потому что являются явными преступниками против собственного народа", — заявил Черновецкий, который критикует генпрокурора Украины за ход расследования убийства правозащитницы.

    Напомним, Леонид Черновецкий проживает в Грузии, где получил гражданство после отъезда из Украины. Страну он покинул после окончания срока полномочий городского головы Киева и главы Киевской городской госадминистрации.

    В июле 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Черновецкому по факту злоупотребления властью или служебным положением. Служба безопасности объявила его в розыск.

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