Черновецкий объявил, когда вернется в Украину

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий назвал условия, при которых он готов вернуться в Украину.

Своей комментарий в Facebook он разместил под постом об убийстве Ирины Ноздровской и выделении помощи ее семье.

"Вернусь в Украину, когда против меня прекратятся политические преследования, а Луценко и ему подобные будут в тюрьме, потому что являются явными преступниками против собственного народа", — заявил Черновецкий, который критикует генпрокурора Украины за ход расследования убийства правозащитницы.

Напомним, Леонид Черновецкий проживает в Грузии, где получил гражданство после отъезда из Украины. Страну он покинул после окончания срока полномочий городского головы Киева и главы Киевской городской госадминистрации.

В июле 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении Черновецкому по факту злоупотребления властью или служебным положением. Служба безопасности объявила его в розыск.