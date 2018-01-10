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    Порошенко определил приоритеты Украины на переговорах в Минске

    (обновлено: )37805
    Как заявил глава государства Петр Порошенко, были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год.
    Порошенко определил приоритеты Украины на переговорах в Минске
    Пресс-служба президента

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) и ее рабочих подгруппах.

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    "Были обсуждены результаты деятельности ТКГ в прошлом году и определены приоритеты и задачи на 2018 год", – говорится в сообщении на сайте президента Украины в среду вечером.

    Также отмечается, что глава государства поблагодарил представителей официального Киева в ТКГ за четкое отстаивание национальных интересов и профессиональную и самоотверженную работу ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

    В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29"

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