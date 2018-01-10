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    Политика

    США не планируют поставлять Украине противотанковые комплексы - Пентагон

    (обновлено: )66361
    В Пентагоне уточнили, что речь идет о противотанковых комплексах TOW, их не будут поставлять в Украину. Генштаб рассчитывал на поставки TOW из США уже в 2018 году.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. США не планируют поставлять в Украину противотанковые комплексы TOW, сообщили РИА Новости в Пентагоне.

    "Планов по продаже или передаче TOW в Украину нет", — сказал представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл.

    Ранее в генштабе Украины сообщили, что рассчитывают на поставки TOW из США уже в 2018 году. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

    TOW является одним из наиболее распространенных в мире противотанковых комплексов, он стоит на вооружении десятков стран. 

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