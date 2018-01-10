Власти 18 января передадут ополченцам список для обмена пленными

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что 18 января планируется передать ополченцам список для следующего этапа обмена пленными в Донбассе, в нем будет как минимум 20 человек.

"Сейчас проводится очень важная и очень нужная работа, когда мы снова актуализируем списки — каждый у себя. Мы должны встретиться 18 января и обменяться актуальной информацией и актуальными списками. После этого начнутся переговоры относительно следующего этапа. Я очень надеюсь, что он будет намного быстрее, потому что очень многие процедуры мы уже проговорили и проработали в рамках первого этапа", — заявила Лутковская в интервью "112 Украина", которое опубликовано на сайте телеканала в среду.

По ее словам, в списке Киева будет как минимум 20 человек. "Информация, за кого будет бороться Украина, у меня, конечно, есть. Украина изначально разыскивала более 94 человек. К сожалению, были освобождены в рамках последней процедуры 74 человека. Соответственно еще как минимум 20 человек находятся на неподконтрольной территории. И список тех, за кого мы будем бороться, наверное, даже будет больше", — добавила омбудсмен.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".