Посол Украины прокомментировал ротации в польском правительстве

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Смена состава правительства Польши не приведет к резкому изменению курса, так как новые министры являются членами одной команды со своими предшественниками, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, занявший эту должность в декабре минувшего года, принял решение о смене значительной части кабмина страны: четыре министра лишились своих должностей, два ведомства, которыми руководил премьер, получили новых шефов. Кроме того, появилось новое министерство, а судьба еще одного остается неясной.

"Изменения в польском правительстве были анонсированы ранее. С изменением польского премьер-министра, которое состоялась в декабре, произошли и изменения в составе правительства. Министры, назначенные сейчас, не являются новыми людьми в правительстве. Они до этого работали в правительстве на должностях заместителей министров. Поэтому они фактически в одной команде", — сказал Дещица в эфире Еспресо.TV.

Читайте также: В Польше сменили премьера – кризиса не предвидится

По словам посла, в Украине ожидают продолжения сотрудничества с новым польским правительством и, в частности, новым министром иностранных дел. Речь идет об углублении украинского-польского партнерства на основе договоренностей, которых достигли президенты Петр Порошенко и Анжей Дуда на встрече в декабре.

Как сообщалось. в правительстве Польши произошло назначение новых министров: Тереза Червиньска стала новым министром финансов, Йоахим Брудзиньский стал главой МВД, Мариуш Блащак, который был министром внутренних дел, возглавил Минобороны. Кроме того, главой министерства окружающей среды стал Генрик Ковальчик, министром здравоохранения – Лукаш Шумовский, министром инвестиций и развития – Ежи Квечиньский, министром предпринимательства и технологий – Ядвига Эмилевич, министром инфраструктуры – Анджей Адамчик.

Читайте также — Портнов: украинское посольство в Польше безграмотно

Новым министром иностранных дел стал Яцек Чапутович. С 2017 года он работал заместителем экс-главы МИД Витольда Ващиковского. С января 2017 года был директором Дипломатической академии министерства иностранных дел Польши.