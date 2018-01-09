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    Политика

    Названа сумма компенсации нардепам за зарубежные командировки

    (обновлено: )8302
    Общее количество народных депутатов, получивших компенсацию, составляет 93. В частности, Андрей Парубий получил 219 тысяч гривен, а Ирина Геращенко - 227 тысяч гривен.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Более 90 народных депутатов получили компенсацию из государственного бюджета в сумме 8 млн гривен за зарубежные командировки в 2017 году, говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос Українських Новин.

    Общее число нардепов, получивших компенсацию, составляет 93.

    Заседание Верховной Рады.Архивное фото
    УНИАН
    Верховная Рада-2017. Украина - ничто, народ - сам по себе, Банковая - рулит

    В частности председатель ВР Андрей Парубий получил 219 тысяч гривен компенсации, а его первый заместитель Ирина Геращенко — 227 тысяч гривен. В 2017 году Парубий в рамках командировок посещал США, Японию, Польшу, Грузию, Италию, Латвия и Турцию.

    Из фракции "Блок Петра Порошенко" компенсацию из госбюджета получили, в частности, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (524 тысяч гривен) и заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко (155 тысяч гривен).

    Сыну президента Петра Порошенко, депутату от БПП Алексею Порошенко компенсировали 51,2 тысячи гривен командировки в Бангладеш.

    Из фракции "Народный фронт" компенсация была выплачена, в частности, депутатам Леониду Емцу (454 тысяч гривен) и Георгию Логвинскому (307 тысяч гривен). Во фракции "Батькивщина" компенсация была выплачена, в частности, депутату Сергею Власенко (388 тысяч гривен) и заместителю председателя фракции Сергею Соболеву (394 тысяч гривен).

    Сергей Кираль из "Самопомичи" получил 366 тысяч гривен компенсации за зарубежные командировки.

    Напомним, Андрей Парубий и еще 175 депутатов получили 32,6 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в прошлом году. 

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