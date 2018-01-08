Германия: конфликт в Донбассе должен решаться только политически

Alexey FILIPPOV / AF

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и всего правительства страны в отношении конфликта на востоке Украина неизменна, решение может быть только политическим, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

"Могу повторить, что мы многократно говорили на тему поставок вооружения Украины. Наша позиция, которую разделяют канцлер и все правительство, заключается в том, что этот конфликт на востоке Украины не может быть решен военным путем. Необходимо мирное, дипломатическое, политическое решение, выработанное путем переговоров… в рамках минских соглашений", — сказал Зайберт.

Он добавил, что "целью остается деэскалация и перемирие — реальное перемирие, которое должно соблюдаться". Зайберт назвал "небольшим позитивным шагом вперед" состоявшийся в декабре минувшего года обмен пленными на Украине, однако указал, что "еще многое предстоит сделать".

"Сотрудничество украинского правительства с США в сфере вооружения не является новостью, как американская страна сообщает в том числе и нам. Это является частью существующего сотрудничества", — добавил присутствующий на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Райнер Бройль. Он добавил, что конфликт на востоке Украины "не может быть разрешен при помощи насилия и оружия", а должен быть преодолен "исключительно путем сотрудничества и переговоров, и это остается неизменным".

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.