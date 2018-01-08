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    Германия: конфликт в Донбассе должен решаться только политически

    (обновлено: )127
    Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, конфликт на востоке Украины не может быть решен военным путем.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Alexey FILIPPOV / AF

    КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и всего правительства страны в отношении конфликта на востоке Украина неизменна, решение может быть только политическим, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Да, но нет. Трамп одобрил поддержку Украины летальным оружием

    Ранее администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета. Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в 2018 году получит летальное оборонительное оружие от США.

    "Могу повторить, что мы многократно говорили на тему поставок вооружения Украины. Наша позиция, которую разделяют канцлер и все правительство, заключается в том, что этот конфликт на востоке Украины не может быть решен военным путем. Необходимо мирное, дипломатическое, политическое решение, выработанное путем переговоров… в рамках минских соглашений", — сказал Зайберт.

    Он добавил, что "целью остается деэскалация и перемирие — реальное перемирие, которое должно соблюдаться". Зайберт назвал "небольшим позитивным шагом вперед" состоявшийся в декабре минувшего года обмен пленными на Украине, однако указал, что "еще многое предстоит сделать".

    "Сотрудничество украинского правительства с США в сфере вооружения не является новостью, как американская страна сообщает в том числе и нам. Это является частью существующего сотрудничества", — добавил присутствующий на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Райнер Бройль. Он добавил, что конфликт на востоке Украины "не может быть разрешен при помощи насилия и оружия", а должен быть преодолен "исключительно путем сотрудничества и переговоров, и это остается неизменным".

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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